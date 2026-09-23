Зеленський і фон дер Ляєн провели напружені переговори у США

Зустріч президента Володимира Зеленського та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у Нью-Йорку, де проходить сесія Генеральної асамблеї ООН, була напруженою.

Зеленський та фон дер Ляйєн обговорили подальшу фінансову та оборонну підтримку України, повідомляє Bloomberg.

Україна висловила занепокоєння щодо можливого посилення російських атак узимку та нестачі ракет для протиповітряної оборони.

Він зазначив, що під час розмови Україна була обурена тим, що ЄС погодився скасувати санкції проти двох російських олігархів у рамках угоди про продовження санкцій.

Фон дер Ляйєн після заявила, що Європа докладає більше зусиль, ніж будь-коли раніше, щоб зміцнити оборону України.

"Наша нова протиракетна програма допоможе швидко наростити обсяги виробництва. На Україну чекає ще більше оборонної підтримки. А в міру просування реформ у Верховій Раді – і більше бюджетної підтримки. У цьому календарному році у нас ще є 37 млрд євро", – наголосила вона.

Фото: ОП.