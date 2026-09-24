Через проблеми з морським експортом Україна отримає від ЄС понад $15 млн на зберігання зерна

Європейські партнери підтвердили виділення понад 15 млн доларів на закупівлю полімерних рукавів для тимчасового зберігання українського зерна. Їх безоплатно передаватимуть сільгоспвиробникам, передусім у прифронтових регіонах.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час щотижневої розмови з журналістами.

За його словами, у Державному аграрному реєстрі вже сформували заявки від аграріїв на понад 13 тисяч полімерних рукавів. Зарезервованих коштів має вистачити для їх закупівлі, а передавати рукави заявникам почнуть у жовтні.

На початку серпня Україна повідомила партнерів ЄС про можливу потребу в додаткових потужностях для тимчасового зберігання до 11 млн тонн зернових. Така необхідність виникла через обмеження експорту через порти Великої Одеси.

Загалом через обмеження морського експорту під ризиком залишається до 30 млн тонн аграрної продукції. Тому Україна збільшує можливості для тимчасового зберігання врожаю до моменту відновлення стабільної роботи експортних маршрутів.

Окрему допомогу надає Швейцарія. У межах проєкту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) країна спрямовує 3 млн франків на тимчасове зберігання українського зерна. Проєкт також передбачає ваучерну допомогу малим фермерам, яку координуватимуть через Державний аграрний реєстр.

Крім того, Швейцарія планує спрямувати 30 млн франків на підтримку українського бізнесу. Програма охоплюватиме аграрний сектор, харчову та деревообробну промисловість. Її запуск запланований на початок листопада.

Проблеми з експортною логістикою виникли на тлі російських атак на портову інфраструктуру України. 13 серпня у Міністерстві аграрної політики повідомляли, що через російські обстріли та припинення роботи трьох глибоководних портів Великої Одеси експорт української аграрної продукції може скоротитися вдвічі. Йшлося про можливе зменшення обсягів із запланованих 64,4 млн тонн до 29,6 млн тонн.

Раніше, 28 липня, повідомлялося, що всі порти Великої Одеси припинили імпортно-експортні операції через російські атаки. Частину вантажів перенаправили до дунайських портів України та румунської Констанци.

Через це, за даними української влади, вартість логістики зросла на 30–40%. Також прогнозувалося, що через один-два місяці українці можуть відчути зростання цін та дефіцит окремих товарів.

13 серпня Висоцький також повідомляв, що Україна отримає 10 млн доларів на облаштування тимчасових сховищ зерна через скорочення експортних потужностей унаслідок російських атак на портову інфраструктуру.