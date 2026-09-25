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У Києві пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя: 6 постраждалих

У Києві пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя: 6 постраждалих

У Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено адміністративну будівлю Вищої ради правосуддя.

"Станом на зараз відомо про 6 постраждалих. Пошкоджено адміністративну будівлю, вибито вікна у розташованих поруч житлових будинках, пошкоджено автомобілі", - сказав голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович.

ВРП повідомив про тимчасову неможливість роботи органу.

На місці працюють рятувальники ДСНС, поліція та інші екстрені служби.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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