У Києві пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя: 6 постраждалих

У Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено адміністративну будівлю Вищої ради правосуддя.

"Станом на зараз відомо про 6 постраждалих. Пошкоджено адміністративну будівлю, вибито вікна у розташованих поруч житлових будинках, пошкоджено автомобілі", - сказав голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович.

ВРП повідомив про тимчасову неможливість роботи органу.

На місці працюють рятувальники ДСНС, поліція та інші екстрені служби.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Фото: Telegram.