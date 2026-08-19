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Здоров'я

Лихоманка Ебола: У Конго кількість випадків захворювання перевищила 5 000

Лихоманка Ебола: У Конго кількість випадків захворювання перевищила 5 000

Кількість підтверджених випадків лихоманки Ебола в ​Демократичній Республіці Конго наразі перевищила 5000.

Інститут охорони здоров’я нарахував 5021 випадок захворювань у країні. Кількість смертей досягла 2378, передає Reuters.

Якщо говорити в розрізі країни, то це вже найбільша в історії Конго епідемія лихоманки Ебола. Нинішня 17-та епідемія перевищила попередній найгірший спалах у 2018-2020 роках.

Порівнюючи з ситуацією у світі, то цей спалах Еболи другий найгірший після епідемії 2014–2016 років у Західній Африці.

Нинішня епідемія спричинена штамом Bundibugyo, проти якого немає схвалених вакцин або методів лікування.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

КонгоНовини медицинилихоманка Ебола
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