На Голосківському кладовищі у Львові ексгумували останки 17 польських і семи німецьких військових

Пошуково-ексгумаційні роботи на Голосківському кладовищі тривають за участю українських та польських фахівців. Про це Укрінформу повідомив керівник Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» Любомир Горбач.

Під час робіт на Голосківському кладовищі фахівці виявили та ексгумували останки 17 вояків Війська Польського та семи німецьких військових. Поховання розташовані у три ряди довжиною близько 45–50 метрів.

У першому ряду частково дослідили близько 20 поховальних ям. Там виявили останки шести польських військовослужбовців. Їхню приналежність до польського війська підтверджують, зокрема, ґудзики з польським гербом та елементи військового спорядження. Військових жетонів у цих похованнях не знайшли.

Також у першому ряду ексгумували останки семи військових 1-ї гірської дивізії німецького Вермахту, частина якої була укомплектована громадянами Австрії. Троє з них мали військові жетони. За архівними даними, ці військові загинули у Львові в період із 14 до 20 вересня 1939 року.

Другий ряд поховань фахівці дослідили повністю. Там виявили близько 40–50 одиночних могил та ексгумували останки 11 людей. Один із загиблих мав жетон, який свідчить про католицьке віросповідання, тому, ймовірно, він був поляком. Водночас визначити національність інших загиблих складно, оскільки в похованнях не виявили відповідних предметів.

Пошуково-ексгумаційні роботи на кладовищі продовжуються. Попередньо їх планують завершити 2 жовтня.

Пошуково-ексгумаційні роботи розпочали 25 серпня. Їх проводять близько 30 українських і польських фахівців у межах домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті.