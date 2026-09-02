Україна попередила ICAO та авіакомпанії про небезпеку російського неба

Україна офіційно поінформувала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації через посилення військової активності Росії.

Про це 2 вересня повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Ми закликаємо всіх його уникати. Росія навмисно ігнорує наявні загрози, спричинені її агресією проти України, яка вже призвела до кількох інцидентів у минулі роки. На тлі різкого загострення Росією терору проти України російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим», – написав Сибіга у соцмережі X.

Міністр наголосив, що Україна реалізує своє невід’ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

За словами Сибіги, Україна вважає своїм обов’язком попередити ICAO, авіакомпанії та уряди країн про необхідність дотримуватися обережності під час використання російського повітряного простору, навіть якщо Росія не виконує своїх зобов’язань щодо інформування про наявні загрози.

«Ми прагнемо запобігти ненавмисним інцидентам», – зазначив глава МЗС.

Напередодні, 1 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна попереджає кожну авіакомпанію, яка використовує повітряний простір Росії, а також усіх, хто користується ключовими російськими аеропортами, про зростання небезпеки.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не становить загрози для цивільної авіації.

«Російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розв’язана Росією, закриває її небо», – сказав президент.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов того ж дня заявив, що російський повітряний простір більше не можна вважати безпечним.

«Це нова реальність, про яку ми офіційно попереджаємо міжнародні авіакомпанії, страховиків та партнерів», – заявив Буданов.