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Це серйозна ескалація: Сибіга відреагував на удар РФ по будівлі СБУ

Це серйозна ескалація: Сибіга відреагував на удар РФ по будівлі СБУ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів посилити тиск на Росію у відповідь на удар по будівлі Служби безпеки України поряд із Софійським собором. Про це він заявив у соцмережі X.

«Російський удар по центральній будівлі Служби Безпеки України — це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей. Москва завдала цього удару саме під час відновлення мирних зусиль, показавши своє справжнє неприйняття дипломатії. Зовсім поруч під загрозою опинився й об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — Софійський собор», – зазначив глава МЗС.

Сибіга закликав міжнародних партнерів твердо засудити ці дії та посилити тиск на режим Путіна. Міністр також закликав ЮНЕСКО рішуче відреагувати та активізувати зусилля для захисту культурної спадщини України, яка перебуває під загрозою.

Як повідомляв ForUA, російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Дрон направили прямо у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада.

 

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУобстріливійна в УкраїніАндрій Сибігаагресія рф
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