Путін наказав знищити українську енергетику

Путін віддав наказ російським військам масовано бити по українській енергетиці.

Він поскаржився, що Україна продовжує бити по паливно-енергетичному комплексу РФ, зокрема цієї ночі в Росії сбили велику кількість безпілотників, які летіли на Москву та Санкт-Петербург, повідомляє "Українська правда".

"Зважаючи на удари по РФ, російським збройним силам віддано наказ про підготовку та нанесення масованих ударів по об'єктах енергетики України. Вони б'ють по наших - отримають відповідь", - сказав він.

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