Путін хоче воювати з Великобританією

Путін відмовився виключати можливість російських ударів по військових об'єктах на території Великої Британії за її підтримку України.

На запитання про те, чи можуть стати військовими цілями об'єкти військової промисловості Великої Британії, які знаходяться на британській території, Путін відповів: "Це секрет, військова таємниця".

Він заявив, що будь-які військові об'єкти на території України, зокрема британські, якщо вони там є, є законною ціллю Збройних сил Росії, повідомляє "Європейська правда".

Він висловив сумнів у тому, що на території України є британські військові об'єкти.

"В Україні є британські військові об'єкти?", - перепитав він.

На уточнення журналіста, що це гіпотетичне питання, Путін відповів: "Якщо будуть, то точно".

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