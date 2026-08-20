ШІ почав контролювати безпілотники на полі бою

В Україні понад 200 компаній займаються розробкою та виробництвом безпілотників із використанням штучного інтелекту. Наразі військовим на державному маркетплейсі Brave1 Market доступні 46 відповідних розробок. Серед доступних технологій — модулі для розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення. У Міноборони зазначили, що стратегічною метою є забезпечення технологіями машинного зору та штучного інтелекту всіх дронів, які використовуються на фронті, повідомило Міноборони.

ШІ може виконувати низку завдань під час роботи безпілотників — від навігації та розпізнавання об'єктів до допомоги в наведенні. Зокрема, технології машинного зору дають змогу орієнтуватися без супутникової навігації: алгоритми аналізують рельєф і візуальні орієнтири та порівнюють їх із попередньо завантаженими картами. Комп'ютерний зір також використовують для аналізу зображень і виявлення різних об'єктів. Окремі системи можуть підтримувати рух безпілотника до визначеного об'єкта навіть після втрати зв'язку з оператором. Водночас у Міноборони наголошують, що фінальне рішення щодо вибору цілі та її ураження ухвалює людина.

Для розвитку таких технологій українські розробники використовують Brave1 Dataroom — захищене середовище з наборами реальних даних для навчання, перевірки та вдосконалення моделей штучного інтелекту. Доступ до платформи вже отримали понад 100 українських компаній. Дані охоплюють різні типи повітряних цілей, погодні умови та час доби, а також інформацію з різних сенсорів, зокрема візуальних і тепловізійних.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна випробує прототип альтернативи ЗРК Patriot у 2027 році.