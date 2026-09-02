Українців чекають нові ціни в магазинах: як зміниться вартість продуктів

В Україні продуктові мережі перебудовують ланцюги постачання після знищення російськими ударами низки складів із продовольством. Через зміну логістики та додаткові транспортні витрати ціни на продукти можуть зрости, однак подорожчання не має бути суттєвим.

За оцінкою Міністерства аграрної політики та продовольства, додаткові витрати можуть призвести до зростання цін максимум на 2,5%, заявив міністр Тарас Висоцький. «Перехід до більш децентралізованої моделі постачання потребує додаткових транспортних витрат, що може вплинути на ціну товару. Також може змінитися вартість складських послуг. Водночас, за оцінкою Мінагрополітики, це не має призвести до суттєвого подорожчання продуктів харчування — максимум до 2,5%», — зазначив він.

За словами Висоцького, торговельні мережі вже адаптують систему постачання до умов війни. Основний принцип нової моделі — децентралізація, яка має зменшити ризик одночасної втрати великих обсягів продукції через удари по окремих великих складах.

Одним із ключових елементів стане зберігання товарів невеликими партіями. Також дедалі частіше використовуватиметься пряма доставка продукції від виробника безпосередньо до місця реалізації. «Це дозволяє забезпечити українців необхідною продукцією вчасно та відповідної якості, щоб не було перебоїв із постачанням», — пояснив міністр.

Окремо Висоцький запевнив, що дефіциту овочів для традиційного українського борщового набору не очікується. За його словами, наявних овочесховищ середнього та довгострокового зберігання достатньо для потреб населення. Крім того, цьогорічний урожай має забезпечити необхідні обсяги овочів до наступного сезону.

Таким чином, попри російські удари по продовольчій інфраструктурі, у Мінагрополітики не прогнозують перебоїв із продуктами. Водночас українцям варто готуватися до того, що перебудова логістики може додати до вартості продуктів до 2,5%.

Як повідомляло раніше ForUa, українців закликають готуватися до перебоїв із продуктами.