На Львівщині невідомі розгромили кілька відділень лікарні

У місті Дрогобич на Львівщині в ніч на 29 червня невідомі особи проникли до міської лікарні №1 та пошкодили майно кількох відділень. Про це йдеться на сторінці КНП "Дрогобицька міська лікарня 1" у Фейсбуці.

"Початок тижня в Дрогобицькій міській лікарні №1 розпочався неприємним інцидентом: невідомі особи у нічну пору доби, з 28 на 29 червня, проникли в приміщення амбулаторного підрозділу онкологічної та гінекологічної допомоги, а також в урологічне відділення й пошкодили майно в кабінетах", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, факт зловмисних дій виявили безпосередньо працівники відділень, які зранку 29 червня прийшли на роботу. Зокрема, за словами медичних фахівців, у більшості кабінетів онкології були пошкоджені дверні рами та замки.

"Безпосередньо у самих кабінетах мають місце пошкодження кабелів від робочих комп’ютерів та мережі Інтернет, які перерізані. Окрім цього перериті шухляди робочих столів медиків, понищено майно: оглядові кушетки, перегородки в гінекологічному кабінеті тощо. Унаслідок таких дій зловмисників завдано матеріальних збитків лікарняній установі", – зазначили в медзакладі.

Там додали, що пошкоджене майно та виведені із ладу робочі комп’ютери лікарів – це акт прямої зневаги до праці медиків, а також до пацієнтів.

"На місце події викликано правоохоронців, які проведуть необхідні слідчі дії та встановлюватимуть обставини інциденту й пошук зловмисників. Попри неприємну ситуацію, відділення продовжує працювати у штатному режимі, а медичний персонал надає допомогу важким пацієнтам",– заявили в лікарні.

У медзакладі закликали мешканців громади, які володіють будь-якою інформацією про інцидент, повідомити її правоохоронним органам.

Гендиректор лікарні Андрій Коцюба у коментарі виданню Zaxid.net повідомив, що це амбулаторне відділення, в якому немає охорони, але встановлені камери. На відеозаписі видно, що в лікарню проник один чоловік. Відеозапис вже передали поліції, яка встановлює особу зловмисника.

Як зазначає видання, вандал нічого не вкрав – ні з оргтехніки, ні з ліків, лише завдав шкоди майну. Суму матеріальних збитків у лікарні ще підраховують. Коцюба додав, що у лікарні хочуть збільшити кількість камер, їх встановлюють і в інших відділеннях.

Перша міська лікарня є кластерним закладом регіону, там надають невідкладну стаціонарну допомогу мешканцям Дрогобицької громади та навколишніх міст.

ForUA зазначає, у 2021 році в Дрогобицькій міській лікарні було проведено реконструкцію приміщення під відділення екстреної медичної допомоги.