ЄС може продовжити санкції проти РФ на рік після компромісу щодо олігарха Усманова

У Європейському Союзі обговорюють можливість продовжити індивідуальні санкції проти Росії на 12 місяців в обмін на виключення з санкційного списку російсько-узбецького бізнесмена Алішера Усманова. Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

«Станом на зараз буде продовження на 12 місяців в обмін на зняття санкцій з Усманова. Втім ситуація змінилась тричі тільки за сьогодні. Ми ж категорично проти будь-яких скасувань», — написав Власюк у Facebook.

Переговори щодо продовження санкційного режиму тривають на тлі суперечок між країнами ЄС. Йдеться про обмеження, які передбачають замороження активів та заборону на в’їзд до ЄС для майже 3 тисяч фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із Росією. Для продовження санкцій необхідна одностайність усіх 27 країн ЄС.

14 вересня посли країн ЄС не змогли домовитися про стандартне продовження санкцій. Тоді дію режиму тимчасово продовжили лише на сім днів, до 22 вересня, щоб дати країнам додатковий час для переговорів.

Словаччина вимагала виключити із санкційного списку Усманова та російського бізнесмена Михайла Фрідмана. Франція підтримала виключення Усманова, запропонувавши використати це як компроміс для розблокування продовження санкцій. За даними європейських дипломатів, позиція Парижа пов’язана, зокрема, з переговорами щодо звільнення французьких громадян, яких утримують в Азербайджані.

Одним із варіантів компромісу, який обговорюють у ЄС, є продовження санкційного режиму на довший термін із одночасним переглядом обмежень щодо окремих осіб. Зокрема, розглядався варіант залишити Усманова у санкційному списку, але послабити частину обмежень, серед яких замороження активів та заборона на в’їзд.

Власне питання про термін продовження також стало предметом суперечки. Раніше індивідуальні санкції поновлювали кожні шість місяців, тоді як цього разу обговорюється 12-місячний термін.

Україна виступає проти послаблення санкцій щодо російських бізнесменів. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Усманов і Фрідман мають зробити конкретні кроки проти війни, а санкційний тиск на російський бізнес повинен зберігатися.

Раніше Владислав Власюк заявляв, що Україна очікує від партнерів нових санкцій проти понад 100 російських компаній, пов’язаних із виробництвом балістичних ракет.