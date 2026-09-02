У Милій досі знаходять нерозірвані боєприпаси: майже 60% території ще не обстежено

Місцеві жителі, волонтери та комунальні служби продовжують розбирати завали, закривати пошкоджені дахи та вікна й відновлювати будинки, які можна врятувати. Власники пошкодженого житла також починають відновлювальні роботи власними силами, очікуючи на обстеження та подальшу допомогу. Один із жителів Милої каже, що після кількох проходів саперів із його подвір’я винесли вже близько 500 кг нерозірваного боєкомплекту. За його словами, подекуди вибухонебезпечні предмети були в землі, серед уламків та під згарищем.

Попри проведені роботи, у дворах і серед зруйнованих будівель досі знаходять нерозірвані боєприпаси. Територія поблизу епіцентру вибухів наразі залишається недоступною для журналістів. Там продовжують працювати рятувальники та піротехніки ДСНС.

За останніми даними рятувальників, унаслідок атаки та подальшої детонації в Милій загинули 38 людей. Ще 27 людей були поранені, серед них троє дітей та троє працівників поліції.

Рятувальники та інші служби врятували 11 людей і евакуювали 400 мешканців, зокрема 60 дітей. Пошкоджень або руйнувань зазнали 410 будівель та 37 одиниць техніки.

Офіс генерального прокурора розслідує обставини російського удару, а також перевіряє законність зберігання вибухонебезпечних матеріалів і дії відповідальних посадовців.

Як повідомляло раніше ForUa, ліквідація наслідків російської атаки в селі Мила Київської області триває вже п'ятий день.