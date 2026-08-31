Ліквідація наслідків атаки РФ у селі Мила на Київщині: пошкоджені 366 об’єктів, усі вулиці перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів

Ліквідація наслідків російської атаки в селі Мила Київської області триває. Рятувальники обходять кожну вулицю, щоб виявити та знешкодити вибухонебезпечні предмети. Про це голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Телеграмі.

Як зазначив він, паралельно триває уточнення даних щодо пошкоджених будівель. На цей час таких зафіксовано 366, більшість – приватні домоволодіння.

«Там, де це вже можливо, розпочинаємо першочергові відновлювальні роботи. Будівельні матеріали можна отримати в селі Мила, біля готельного комплексу. Тут також працює гуманітарний штаб, де приймають заявки від жителів, які потребують допомоги. Наразі вже надійшло понад 200 звернень», – зауважив Ткаченко.

За його даними, людям уже передані 150 комплектів будівельних матеріалів. Ідеться про плівку, руберойд, OSB-плити, дерев’яні рейки тощо.

Для постраждалих організували безкоштовне гаряче харчування й забезпечили підвезення питної води.

Як повідомляв ForUA, увечері 28 серпня внаслідок російської атаки загорілися складські приміщення в Бучанському районі Київської області. Пожежа супроводжувалася вибухами.

За фактом ворожого удару правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідство встановило, що атака була здійснена безпілотником типу «Герань-4», через влучання ворожого БПЛА відбулася вторинна детонація боєприпасів.

Є інформація про 38 загиблих і 52 постраждалих.