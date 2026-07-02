Масована атака на Київ та область: пошкоджено 30 локацій, загиблі та багато поранених

У ніч на 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ та область, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети.

Станом на цей час у столиці загинули десять людей, ще 25 дістали поранення. За даними рятувальників, пошкодження зафіксовані на 28 локаціях. Найбільше постраждали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Дарницький район зазнав одних із найсерйозніших руйнувань.

Тут пошкоджено:

п'ятиповерховий житловий будинок із частковим руйнуванням;

дев'ятиповерховий житловий будинок;

верхні поверхи 16-поверхового будинку;

приватні житлові будинки.

Також через падіння уламків у квартирі одного з житлових будинків були заблоковані люди. Окремо виникли пожежі у приватному секторі.

Шевченківський район

У центрі столиці зафіксовано одразу кілька осередків ураження:

загорілася спільна покрівля семиповерхового житлового будинку та сусідньої будівлі готелю;

частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок;

виникла масштабна пожежа у ще одній п'ятиповерхівці площею близько 300 кв. м;

загорілася триповерхова нежитлова будівля.

У районі також пошкоджено будівлю підстанції екстреної медичної допомоги. Серед постраждалих — медики та водії швидкої допомоги. Один із парамедиків перебуває у вкрай тяжкому стані.

У Печерському районі:

зафіксовані влучання у дворах ЖК «Французький квартал», «Бульвар Фонтанів» та Trinity. Знищені й пошкоджені десятки авто, зруйнована приватна клініка.

пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок;

виникла пожежа між першим і другим поверхами на площі близько 200 кв. м;

рятувальники деблокували та врятували одну людину.

Голосіївський район

Унаслідок удару сталася пожежа на технічному поверсі 16-поверхового житлового будинку. На місці працювали рятувальники.

Оболонський район

Тут виникла пожежа на території складського майданчика. До пожежників місцеві жителі доправили постраждалого, якому надали першу домедичну допомогу.

Святошинський район

У районі пошкоджено два приватні житлові будинки. Крім того, після влучання уламків в одному з будинків були заблоковані мешканці, а в іншому виникла пожежа.

Деснянський район

Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. Раніше також повідомлялося про людей, які опинилися заблокованими після часткового руйнування будівлі.

Наслідки на Київщині

За інформацією очільника Київської обласної військової адміністрації, наслідки атаки зафіксовано одразу у п'яти районах області.

Найбільше постраждав Бучанський район:

виникли масштабні пожежі на території складських приміщень;

загорівся приватний житловий будинок;

пошкоджено легковий автомобіль.

Броварський район:

пошкоджено шість приватних житлових будинків;

будівлю гуртожитку;

легковий автомобіль.

Обухівський район:

уламками пошкоджено приватні житлові будинки. Масштаби руйнувань уточнюються.

Фастівський район:

зафіксовано пошкодження приватних будинків.

Вишгородський район:

пошкоджено легковий автомобіль. Інформація щодо інших наслідків уточнюється.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів, ліквідовуючи наслідки російської атаки та обстежуючи пошкоджені об'єкти. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань може оновлюватися.

Це чергове підтвердження: росія воює не з військовими об’єктами, а з мирними містами, лікарнями, будинками та людьми.

Як повідомляло раніше ForUa, від російських ракет і дронів у метро ховались майже 42 тисячі киян.