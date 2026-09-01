У Запоріжжі City Mall оголосив про припинення роботи у вересні

Запорізький торгово-розважальний комплекс City Mall не працюватиме протягом вересня. Про тимчасове припинення роботи повідомили на офіційному сайті ТРЦ.

«ТРК City Mall не працюватиме у вересні. Перепрошуємо за тимчасові незручності й дякуємо за ваше розуміння», – йдеться в повідомленні.

Причину закриття адміністрація комплексу не уточнила. Оголошення про припинення роботи з’явилося після російського удару по розташованому неподалік гіпермаркету «Епіцентр», який стався 28 серпня.

City Mall є найбільшим торгово-розважальним комплексом Запоріжжя. Його торгова площа перевищує 23,4 тисячі квадратних метрів. Для порівняння, площа другого за розміром ТРЦ міста «Аврора» становить близько 10 тисяч квадратних метрів.

Комплекс належить девелоперській компанії Arricano Real Estate PLC. Їй також належить ТРЦ «Сонячна Галерея» у Кривому Розі, який зазнав російського удару 21 серпня. Унаслідок атаки загинули 16 людей.

За даними LIGA.net, від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак постраждали 38 українських торгово-розважальних центрів. Деякі з них зазнавали пошкоджень неодноразово, зокрема столичні ТРЦ «Квадрат» та Blockbuster Mall.

Чи відновить City Mall роботу після завершення вересня, наразі не повідомляється.