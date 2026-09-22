Трамп тиснутиме на Зеленського через удари по Росії

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку планує порушити питання про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі Росії та України.

Зустріч має відбутися у вівторок, 22 вересня, на полях Генеральної асамблеї ООН. За даними видання, Трамп може наполягати на домовленості, яка передбачатиме припинення атак на енергетичні об'єкти з обох сторін, повідомляє The Guardian.

Однією з причин позиції Вашингтона називають зростання світових цін на дизельне пальне. Останніми тижнями Україна посилила далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі, зокрема нафтопереробних підприємствах.

Напередодні Трамп заявив, що українські атаки призвели до скорочення значної частини російських потужностей із виробництва дизельного пального. Американський президент закликав Київ утриматися від таких ударів на тлі зростання цін на паливо.

За даними видання, під час візиту до Ірландії минулого тижня Трамп також закликав Зеленського не атакувати російські потужності з виробництва дизеля. Під час телефонної розмови президентів у неділю питання пального також було одним із ключових.

Водночас Київ заявляє про готовність до взаємних кроків для деескалації. Зеленський наголосив, що Україна готова припинити удари по відповідних об'єктах, якщо Росія також зупинить атаки на українську енергетику, критичну інфраструктуру та об'єкти, пов'язані з експортом продовольства.

Раніше Трамп заявляв про нібито досягнуту домовленість щодо енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Однак, за інформацією The Guardian, фактичної угоди сторони не погодили, а російські удари по українській енергетичній та критичній інфраструктурі продовжилися.

Таким чином, питання можливого взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах може стати однією з ключових тем переговорів Трампа і Зеленського у Нью-Йорку.

Раніше ForUa повідомляло, які ігрища веде Трамп довкола «енергетичного перемир’я» між Україною та РФ.