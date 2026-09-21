США підготували санкційний удар по МКС

Адміністрація президента Дональда Трампа підготувала санкції проти всього Міжнародного кримінального суду.

Санкції проти суду вже підготовлені, точні терміни їхнього оголошення залишаються неясними.

За даними The Wall Street Journal, рішення може бути остаточно ухвалено вже цього тижня під час засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Застосування санкцій безпосередньо проти всієї організації, а також проти організацій, що співпрацюють з нею, може серйозно підірвати роботу Суду.

Будь-які санкції щодо всієї організації, введені Міністерством фінансів США, заборонять громадянам і компаніям США надавати суду кошти, товари або послуги без ліцензії Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

Банки часто дотримуються таких санкцій США з надмірною суворістю, оскільки залежать від доступу до американської фінансової системи.

Серед операцій суду, які можуть ⁠постраждати від санкцій щодо всієї організації, – закупівля ІТ-послуг та страхування, найм слідчих і проведення повсякденних фінансових операцій, таких як виплата заробітної плати десяткам американських співробітників.