Дві хвилини на порятунок: українців попередили про небезпеку в торгових центрах

Росія може готувати цілеспрямовані удари по великих торговельних мережах в Україні, а часу на евакуацію після оголошення повітряної тривоги може залишатися лише кілька хвилин.

Російські військові не мають жодних моральних обмежень щодо вибору цілей, тому українцям варто особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, перебуваючи у великих торговельних центрах, заявив радник президента з технологічних питань Сергій «Флеш» Бескрестнов. «Якщо ви десь перебуваєте в торговельному центрі і чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилинка-друга для того, щоб залишити торговельну мережу», — зазначив Бескрестнов.

Він пояснив, що великі торговельні мережі можуть становити для росіян окремий інтерес через масштаб об’єктів. Як приклад радник президента навів «Епіцентр». За словами Бескрестнова, під загрозою можуть опинитися й інші великі мережі. Водночас він припустив, що росіяни навряд чи витрачатимуть балістичні ракети або велику кількість дронів на невеликі магазини.

«Флеш» звернув увагу на зміну характеру повітряних атак. Якщо раніше після оголошення тривоги люди могли мати більше часу, щоб дістатися укриття, то нині ситуація значно небезпечніша. Балістична ракета може досягти цілі приблизно за хвилину. Реактивний «Шахед» також здатен долетіти до цілі за лічені хвилини залежно від місця запуску та маршруту. «Ви почули сигнали повітряної тривоги — і буквально п’ять-сім-десять хвилин, і "Шахед" уже може атакувати торговельний центр», — наголосив він. Радник президента підкреслив, що така загроза існує не лише для Києва, а й для прифронтових регіонів.

На цьому тлі українцям рекомендують не зволікати після оголошення повітряної тривоги та якомога швидше залишати потенційно небезпечні об’єкти й прямувати до укриттів.

Як повідомляло раніше ForUa, липень став найсмертоноснішим для цивільних в Україні з 2022 року.