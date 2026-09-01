У Кам’янському автомобіль поліції переїхав чоловіка

ДТП у Кам’янському Дніпропетровської області сталося у вівторок, 1 вересня. Після конфлікту з місцевими жителями поліцейські допустили наїзд на чоловіка, якій ліг на асфальт. Унаслідок ДТП він дістав тілесні ушкодження. Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області.

У повідомленні зазначається, що після завершення відпрацювання території району виник конфлікт між жителями міста та поліцейськими відділення поліції №1 Кам’янського районного управління поліції.

– Один з місцевих жителів почав бити по службовій машині. Здійснюючи рух заднім ходом, поліцейські допустили наїзд на іншого чоловіка, який у цей момент ліг на асфальт, – йдеться у дописі.

У результаті ДТП у Кам’янському чоловік зазнав тілесних ушкоджень. Поліцейські, які прибули на місце аварії, викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Потерпілого госпіталізували для обстеження та надання необхідної допомоги.

Правоохоронці залишилися на місці ДТП, забезпечили його охорону та поінформували про аварію керівництво і відповідні служби.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та оцінюють дії працівників поліції.

За фактом ДТП у Кам’янському, у якій був задіяний службовий автомобіль, проводиться перевірка.