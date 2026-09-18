У Запоріжжі судитимуть матір та її спільницю за спробу продати двох дітей

У Запоріжжі судитимуть 22-річну жінку та її ймовірну спільницю, яких підозрюють у спробі незаконно передати двох малолітніх дітей за гроші. Йдеться про новонароджену доньку та її дворічну сестру. За передачу дітей матері мали заплатити 2 тисячі доларів.

Перед судом постане також співзасновниця громадської організації, яка, за версією слідства, допомагала організувати передачу дівчаток, повідомляє Офіс генерального прокурора.

На момент домовлености новонароджена дитина перебувала в лікарні, де її залишила мати. Її дворічна сестра жила в патронатній родині. При цьому матір не позбавляли батьківських прав.

Про ситуацію в родині дізналася співзасновниця громадської організації із Закарпаття, яка займається супроводом дітей, позбавлених батьківського піклування. За даними слідства, вона домовилася з матір’ю про передачу їй обох дітей, щоб згодом вивезти їх за кордон.

Для повернення старшої дівчинки з патронатної родини підозрювана залучила адвокатів. Вони оскаржували рішення органів опіки та місцевого самоврядування.

Водночас мати оформила на спільницю довіреність на представлення інтересів новонародженої доньки та підписала заяви про згоду на усиновлення обох дітей.

Слідство встановило, що жінка встигла отримати частину обумовлених 2 тисяч доларів. Крім того, їй оплатили оренду квартири та послуги нотаріуса.

Згодом новонароджену дівчинку перевезли до Ужгорода, де проживала її ймовірна майбутня опікунка. Однак довести задум до кінця не вдалося.

Наразі обидві дівчинки перебувають у безпеці в патронатних родинах.

Обом жінкам у разі доведення вини загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.