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Війна

Армія ворога за добу на війні проти України втратила ще 1560 військових

Армія ворога за добу на війні проти України втратила ще 1560 військових

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 20 вересня 2026 року, становлять близько 1 517 990 осіб, із них 1 560 осіб – за минулу добу. Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також армія РФ втратила 12 356 (+4) танків, бойових броньованих машин – 25 361 (+4), артилерійських систем – 50 067 (+56), РСЗВ – 2 146 (+3), засобів ППО – 1 659 (+2), літаків – 442 (+0), гелікоптерів – 356 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 695 (+23), БПЛА оперативно–тактичного рівня – 525 965 (+1 833), крилатих ракет – 5 111 (+0), кораблів / катерів – 35 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 151 345 (+423), спеціальної техніки – 4 716 (+13).

Дані уточнюються.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

російсько-українська війнабойові втрати РФ
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