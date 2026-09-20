Армія ворога за добу на війні проти України втратила ще 1560 військових

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 20 вересня 2026 року, становлять близько 1 517 990 осіб, із них 1 560 осіб – за минулу добу. Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також армія РФ втратила 12 356 (+4) танків, бойових броньованих машин – 25 361 (+4), артилерійських систем – 50 067 (+56), РСЗВ – 2 146 (+3), засобів ППО – 1 659 (+2), літаків – 442 (+0), гелікоптерів – 356 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 695 (+23), БПЛА оперативно–тактичного рівня – 525 965 (+1 833), крилатих ракет – 5 111 (+0), кораблів / катерів – 35 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 151 345 (+423), спеціальної техніки – 4 716 (+13).

Дані уточнюються.