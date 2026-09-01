На Одещині мати приховала від поліції причину смерти свого 5-річного сина

У Білгород-Дністровському районі Одеської області помер 5-річний хлопчик, якого напередодні госпіталізували у важкому стані. Після смерти дитини з’ясувалося, що вона отримала поранення з пневматичної зброї.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

Спочатку мати хлопчика заявила правоохоронцям, що він травмувався у дворі під час гри з молодшою сестрою. Однак після смерті дитини та проведення розтину в її голові виявили кулю для пневматичної зброї.

За попередніми даними, саме це поранення стало причиною смерти хлопчика. Поліціянти встановили, що до загибелі дитини може бути причетний 30-річний співмешканець її матері. 28-річна жінка, за даними слідства, знала про обставини події, але навмисно приховала їх від правоохоронців.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження. Дії чоловіка кваліфікують за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство малолітньої дитини. Щодо матері розслідують приховування особливо тяжкого злочину за частиною 1 статті 396 КК України.

Чоловіка та жінку затримали у процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

У межах розслідування призначать низку судових експертиз. Правоохоронці продовжують слідчі дії, щоб встановити всі обставини загибелі дитини.