Не дочекаються виділення грошей на армію - міські депутати готують звільнення очільника Департаменту фінансів КМДА Володимиру Репіку

Ініціатором висловлення недовіри є депутат Дмитро Білоцерковець. Про ситуацію розповідає голова Громадської Ради при КМДА Геннадій Кривошея.





Робота головного "бухгалтера" КМДА Репіка уже неодноразово викликала питання в депутатів. У списку проблем - відсутність на важливих засіданнях та ігнорування звернень щодо дофінансування ЗСУ. Зокрема, чоловік жодного разу не зміг пояснити, чому місто не може прискорити перегляд субвенцій для військовослужбовців.



І навіть відповідне протокольне доручення не змусило чиновника поквапитись, бо він начебто про нього "не знав". Деякі з цих випадків у пояснювальній записці і описує Дмитро Білоцерковець.



Однак не менш важливе питання, яке з цієї ситуації виносить Геннадій Кривошея: якщо директор одного з ключових департаментів систематично не виконує доручень — то питання до міського голови: хто і як контролює їхнє виконання? Адже відповідальність керівника — це не лише дати доручення….Це ще й проконтролювати результат. Тим більше, коли йдеться про гроші Києва та підтримку наших Сил оборони. Таким чином Дмитро вказує на безвідповідальність мера Києва…?".