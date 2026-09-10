﻿
Столиця

Нічні автобусні маршрути запустять у Києві

Нічні автобусні маршрути запустять у Києві

Для пасажирів, які прибуватимуть до Києва вночі, з 10 вересня запрацюють чотири тимчасові автобусні маршрути від Центрального залізничного вокзалу до житлових масивів столиці.

Автобуси курсуватимуть під час комендантської години – з 1:00 до 5:00, зокрема для пасажирів потягів, які прибувають до Києва у цей період. Водночас із житлових масивів до центрального залізничного вокзалу автобуси вирушатимуть раніше – відповідно до графіка та місць посадки. Інтервал руху складатиме орієнтовно 60 хвилин, повідомляє КМДА.

Кожен із чотирьох маршрутів забезпечуватиме сполучення Центрального залізничного вокзалу з окремими районами та житловими масивами столиці: №131-Н курсуватиме до станції метро "Дарниця", №132-Н – до станції метро "Мінська", №133-Н – до вул. Тулузи, а №134-Н – до проспекту Павла Тичини, після чого автобуси повертатимуться до Центрального вокзалу.

Фото: КМДА.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївКМДАтранспортавтобус
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Пʼяний киянин відкрив стрілянину з вікна багатоповерхівки
Столиця 09.09.2026 15:51:29
Пʼяний киянин відкрив стрілянину з вікна багатоповерхівки
Читати
СБУ затримала у Кропивницькому ще одного агента фсб
Війна 09.09.2026 15:16:00
СБУ затримала у Кропивницькому ще одного агента фсб
Читати
Новий імпульс чи старий глухий кут: чого насправді слід чекати від мирного процесу
Аналітика 09.09.2026 14:54:03
Новий імпульс чи старий глухий кут: чого насправді слід чекати від мирного процесу
Читати

Популярнi статтi