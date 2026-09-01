У Міноборони призначили нового тимчасового керівника Агенції оборонних закупівель

Артем Романюков тимчасово очолив Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) Міністерства оборони України. Він виконуватиме обов’язки керівника на період проведення конкурсу на постійного очільника установи.

Про призначення повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Романюков має багаторічний досвід роботи у сфері державних закупівель та управління. Він працював у системі Prozorro, очолював департамент політики закупівель Міноборони, а також був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

У Міноборони зазначили, що Романюков також працював над запровадженням конкурентних процедур оборонних закупівель та їх переведенням в електронну систему. За його участі, за даними відомства, запускалися цифрові сервіси Резерв+, Армія+, електронний рапорт та військово-обліковий документ.

Серед основних завдань нового виконувача обов’язків керівника АОЗ у Міноборони назвали подальше переведення оборонних закупівель на тендерні процедури, цифровізацію процесів та посилення антикорупційної роботи.

Напередодні Наглядова рада АОЗ розпочала відбір постійного керівника Агенції. Завершити конкурс планують до кінця 2026 року. Для професійного пошуку та оцінки кандидатів АОЗ готується залучити рекрутингову компанію.

На період конкурсного відбору Наглядова рада одноголосно призначила Романюкова, який до цього обіймав посаду директора з розвитку АОЗ, тимчасово виконувати обов’язки керівника.

Член Наглядової ради АОЗ Тарас Чмут зазначив, що Романюков є офіцером Збройних сил України та учасником бойових дій. За його словами, він проходив службу в бригаді «Чорний ліс» і очолить Агенцію у період завершення фінансового року.

Попередній керівник АОЗ Арсен Жумаділов 20 серпня повідомив, що подав заяву про звільнення. 31 серпня був його останній робочий день на посаді.

Жумаділов зазначав, що під час роботи в АОЗ вдалося перейти від ручного управління до стандартизованих процесів, програмного менеджменту, системної взаємодії з ринком, ризик-менеджменту, комплаєнсу та внутрішнього контролю.

За його словами, кількість постачальників у нелетальних закупівлях за цей час зросла вдвічі, а кількість верифікованих постачальників за летальною номенклатурою перевищила 2 тисячі компаній. У 2025 році АОЗ також почала використовувати тендерні закупівлі озброєння та військової техніки як базову практику.

Агенцію оборонних закупівель Міністерства оборони запустили влітку 2022 року. Вона відповідає за закупівлю боєприпасів, безпілотників, техніки, харчування, одягу, пально-мастильних матеріалів та іншого майна для потреб Збройних сил України.