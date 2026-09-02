Сили оборони знищили понад 40 тисяч рашистів

Безповоротні та санітарні втрати російських військ в Україні у серпні перевищили 42 тис. осіб.
"42020 російських військових були вбиті або поранені в серпні Силами оборони України. Для порівняння: у липні втрати особового складу противника склали 42860 військових, у червні – 39290, у травні – 33760", – повідомляє Міноборони.
За даними Генштабу ЗСУ, минулого місяця також було знищено:
- 13 835 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1827 артилерійських систем;
- 197 броньованих машин;
- 89 танків.
"Втрати противника мають досягти такого рівня, коли він буде змушений відмовитися від агресії", – наголошують у Міноборони.
Фото: 93 омбр.Автор: Галина Роюк