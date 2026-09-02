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Війна

Сили оборони знищили понад 40 тисяч рашистів

Сили оборони знищили понад 40 тисяч рашистів

Безповоротні та санітарні втрати російських військ в Україні у серпні перевищили 42 тис. осіб.

"42020 російських військових були вбиті або поранені в серпні Силами оборони України. Для порівняння: у липні втрати особового складу противника склали 42860 військових, у червні – 39290, у травні – 33760", – повідомляє Міноборони.

За даними Генштабу ЗСУ, минулого місяця також було знищено:

- 13 835 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

- 1827 артилерійських систем;

- 197 броньованих машин;

- 89 танків.

"Втрати противника мають досягти такого рівня, коли він буде змушений відмовитися від агресії", – наголошують у Міноборони.

Фото: 93 омбр.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУМіноборонивійнаокупанти
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