Сили оборони знищили понад 40 тисяч рашистів

Безповоротні та санітарні втрати російських військ в Україні у серпні перевищили 42 тис. осіб.

"42020 російських військових були вбиті або поранені в серпні Силами оборони України. Для порівняння: у липні втрати особового складу противника склали 42860 військових, у червні – 39290, у травні – 33760", – повідомляє Міноборони.

За даними Генштабу ЗСУ, минулого місяця також було знищено:

- 13 835 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

- 1827 артилерійських систем;

- 197 броньованих машин;

- 89 танків.

"Втрати противника мають досягти такого рівня, коли він буде змушений відмовитися від агресії", – наголошують у Міноборони.

Фото: 93 омбр.