У Нью-Йорку Зеленський проведе переговори з Трампом та лідерами Данії, Британії і Японії

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 22 вересня, відвідав у Нью-Йорку Меморіал 11 вересня та вшанував пам’ять людей, які загинули внаслідок терактів у США 25 років тому.

Під час перебування у Нью-Йорку Зеленський також проведе низку двосторонніх зустрічей на полях Тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

Зокрема, президент України має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та прем’єр-міністром Японії Санае Такаїчі.

Зустріч із Трампом очікується між 13:00 та 14:00 за східноамериканським часом, тобто між 20:00 та 21:00 за київським.

Також у вівторок Зеленський візьме участь у відкритті загальних дебатів 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Загальні дебати стартують 22 вересня і триватимуть до 28 вересня. За даними ООН, у Тижні високого рівня особисто братимуть участь майже 130 керівників держав і урядів.

Зеленський прибув до Нью-Йорка для участи в заходах Генеральної асамблеї ООН та проведення двосторонніх переговорів із представниками інших держав і міжнародних організацій.

Напередодні, у понеділок, президент України зустрівся з американськими конгресменами та провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.