ЄС розширює торговельні зв’язки в Індо-Тихоокеанському регіоні

Європейський Союз і Філіппіни 22 вересня досягли суттєвої домовленості щодо угоди про вільну торгівлю. Брюссель розглядає домовленість як частину стратегії розширення торговельних зв’язків в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про досягнення домовлености повідомила Європейська комісія, інформує euronews. Переговори про угоду між ЄС та Філіппінами поновилися у березні 2024 року після тривалої перерви. Відтоді сторони провели шість раундів переговорів, останній з яких відбувся у травні 2026 року.

Майбутня угода має відкрити європейському бізнесу ширший доступ до філіппінського ринку з населенням понад 116 млн людей. За попередніми параметрами, вона передбачає скасування понад 94% мит і поширюватиметься більш ніж на 97% двосторонньої торгівлі.

Для європейських компаній йдеться, зокрема, про розширення доступу на ринок машин та обладнання, фармацевтичної продукції, медичної техніки та сільськогосподарських товарів. Філіппіни, своєю чергою, експортують до ЄС передусім промислову продукцію, зокрема напівпровідники та інтегральні схеми.

ЄС також зацікавлений у поглибленні співпраці з Філіппінами у сфері сировинних ресурсів та зміцненні ланцюгів постачання. Це відповідає стратегії Брюсселя щодо диверсифікації торговельних зв’язків та зменшення залежності від окремих постачальників критично важливої сировини.

У 2025 році торгівля товарами між ЄС та Філіппінами становила 17,6 млрд євро. Торгівля послугами у 2024 році досягла 10,3 млрд євро, а обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій ЄС на Філіппінах становив 15,4 млрд євро.

Філіппіни вже мають преференційний доступ до європейського ринку в межах системи GSP+, яка передбачає скасування мит на понад дві третини товарних категорій за умови виконання країною низки міжнародних зобов’язань у сфері прав людини, трудових прав, довкілля та належного врядування.

Домовленість із Філіппінами є частиною ширшого курсу ЄС на посилення торговельних зв’язків з країнами Індо-Тихоокеанського регіону. Євросоюз паралельно працює над торговельними угодами з іншими країнами регіону, зокрема Індією, Австралією та Індонезією. Водночас угода з Філіппінами ще має пройти подальші процедурні етапи до набуття чинності.