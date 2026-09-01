«Досить воювати»: у США розкрили деталі розмови з міністром РФ

Міністер фінансів США Скотт Бессент на зустрічі з російським колегою Антоном Сілуановим на полях зустрічі міністрів G20 передав йому заклик припиняти війну проти України.

Заступниця Бессента з міжнародних справ підтвердила, що він передав Сілуанову сигнал про необхідність завершувати війну, повідомляє Politico.

За її словами, міністри обговорили план Трампа для миру та економічного зростання.

"Міністр Бессент мав продуктивну зустріч з міністром фінансів Росії. Він доніс йому, що війна має завершитися і ми хочемо побачити мирну розв’язку", – сказала вона.

Фото: armiya.az.