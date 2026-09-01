ЗСУ уразили військові об'єкти ворога на окупованих територіях

31 серпня та в ніч на 1 вересня Сили оборони України уразили низку військових цілей росіян на тимчасово окупованих територіях України та в Росії.

В Донецьку та Гвардійському в тимчасово окупованому Криму уражено місця зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА.

У Мирному в окупованому Криму уражено вузол зв'язку росіян, а в Пологах Запорізької області – командно-спостережний пункт.

У Верхньокам'янці Луганської області уражено район зосередження військової техніки противника, а в Борисівці Бєлгородської області РФ – склад паливно-мастильних матеріалів.

"Ступінь завданих збитків уточнюється. За результатами аналізу додаткових даних підтверджено ураження 30 серпня пускової установки та місця зберігання БпЛА в районі Цимбулової Орловської області РФ. Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ.