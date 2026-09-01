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США попередили РФ, що до припинення війни проти України послаблення тиску не буде

США попередили РФ, що до припинення війни проти України послаблення тиску не буде

Міністр фінансів США Скотт Бессент на переговорах з міністром фінансів РФ Антоном Сілуановим на полях зустрічі міністрів фінансів G20 у США нібито попередив його, що послаблення економічного тиску на Росію чи домовленості з інших питань не можливі, доки війна проти України не завершиться.

У центрі зустрічі Бессента та Сілуанова був мирний план Трампа щодо України, повідомляє Reuters.

Коли Сілуанов спробував почати обговорювати співпрацю у сферах взаємного інтересу, Бессент перебив його, і сказав що нічого з цього не є можливим, поки війна не закінчиться.

Фото: росзмі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнаБесентСілуанов
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