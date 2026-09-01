США попередили РФ, що до припинення війни проти України послаблення тиску не буде

Міністр фінансів США Скотт Бессент на переговорах з міністром фінансів РФ Антоном Сілуановим на полях зустрічі міністрів фінансів G20 у США нібито попередив його, що послаблення економічного тиску на Росію чи домовленості з інших питань не можливі, доки війна проти України не завершиться.

У центрі зустрічі Бессента та Сілуанова був мирний план Трампа щодо України, повідомляє Reuters.

Коли Сілуанов спробував почати обговорювати співпрацю у сферах взаємного інтересу, Бессент перебив його, і сказав що нічого з цього не є можливим, поки війна не закінчиться.

Фото: росзмі.