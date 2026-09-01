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Трамп пояснив запрошення російського міністра фінансів на саміт G20

Трамп пояснив запрошення російського міністра фінансів на саміт G20

Президент США Дональд Трамп, коментуючи присутність російського міністра фінансів Антона Силуанова на зустрічі G20 в Ешвіллі, заявив, що Вашингтон хоче ладити з усіма.

"Ми любимо ладити з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма", - сказав він.

Через несподівану присутність Сілуанова початок зустрічі G20 видався напруженим. Це стало першим випадком, коли російський міністр особисто відвідав таку зустріч після початку повномасштабного вторгнення РФ до України у 2022 році, повідомляє The New York Times.

Європейські союзники обурились рішенням американської сторони запросити Сілуанова на зустріч. Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль публічно засудив російського міністра за агресію проти України та висловив невдоволення позицією США щодо прийому такого гостя.

Клінгбейль та його колеги з різних країн Європи пригрозили бойкотувати традиційне групове фото міністрів, якщо Сілуанов візьме в ньому участь. Погроза спрацювала, адже Сілуанова на знімку не було.

Фото: x.com/EdwardLawrence.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяG20Трамп
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