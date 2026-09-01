Глава САП заявив про абсолютний імунітет Зеленського

Президент Ураїни має абсолютний імунітет на час перебування на посаді, тому НАБУ та САП не можуть проводити розслідування безпосередньо щодо нього, заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

Клименко коментував заяву Володимира Зеленського про те, що антикорупційні органи не мають до нього жодних питань. За словами керівника САП, нинішня позиція ґрунтується на рішенні Конституційного Суду України від 2003 року, яке визначає обсяг президентського імунітету. «Президент має абсолютний імунітет. Якщо депутати мають частковий імунітет і є процедура його зняття, то президент має абсолютний імунітет. І в принципі законодавство в цій частині кардинально не змінилося», — пояснив Клименко. Він наголосив, що через це антикорупційні органи не мають права розслідувати кримінальні провадження безпосередньо щодо чинного президента.

Водночас Клименко пояснив, що згадки про президента у матеріалах інших кримінальних проваджень не обов'язково вилучають. Якщо в розмовах третіх осіб фігурує президент і ця інформація має значення для розслідування, її зберігають у матеріалах справи. Видаляти можуть лише побутові розмови, які не мають стосунку до кримінального провадження.

При цьому після завершення президентських повноважень ситуація змінюється. «Експрезиденти, які вже без повноважень, є суб’єктами наших розслідувань», — зазначив Клименко. Як приклад він навів справи колишнього президента Віктора Януковича. Після втрати президентських повноважень його розслідували як експрезидента, одну зі справ передали до суду, де було ухвалено вирок першої інстанції. Крім того, за рішеннями судів у державну власність повернули резиденції «Сухолуччя» та «Межигір’я».

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