«Форест Гамп» по-українськи: як і чому ексчиновницю Банкової запроторили за ґрати

Вищий антикорупційний суд після тривалого розгляду питання обрання запобіжного заходу для колишньої заступниці голови Офісу президента (ОП) Ірини Мудрої у рамках так званої справи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) «Форест Гамп», у вівторок, 25 серпня врешті виніс вердикт. Про деталі гучної та скандальної справи – далі в матеріали ForUA.

Антикорупційні органи, а саме НАБУ та САП підозрюють Мудру у приналежності до злочинної організації, котра «трусила» підприємців з метою збору застави за колишнього міністра енергетики та фігуранта справи «Мідас» Германа Галущенка.

Ірина Мудра - 51-річна уродженка Львівської області - не просто заперечує свою провину, а й фактично звинувачує одного із фігурантів, екснардепа Максима Микитася у тому, що той її спровокував та записав, у тому числі добившись інтимної близькості між ними.

25 серпня у будівлі ВАКСу Мудра з’явилась у строгому діловому костюмі, окулярах та в оточенні одразу кількох захисників, в числі яких був відомий активіст, ветеран і засновник адвокатської компанії Масі Найєм. Пізніше щоправда з’ясується, що саме він прямої і безпосередньої участі в процесі не братиме, натомість Мудру захищатимуть адвокати його юридичної фірми - Артем Крикун-Труш, Павло Гончаренко та Вʼячеслав Коломійчук. Тобто, пан Найем, будучи публічно відомою фігурою, в учорашньому засіданні виступив у ролі, скажімо так, яскраво-декоративної картинки.

Ще 19 серпня - у день обшуків в Мудрої, в компанії Найема заявили, що беруться за її справу, що моментально викликало неабияку хвилю критики в соцмережах, втім, це зрештою на ситуацію не вплинуло жодним чином.

Примітно, що головував у засіданні «справи Мудрої» безпосередньо очільник ВАКСу Ігор Строгий.

Під час засідання сторона захисту повсякчас підкреслювала, що на тлі обшуків і підозри у їхньої підзахисної загострились проблеми зі здоров’ям, проте

прокурор САП Віталій Гречишкін із пропозицією вкотре перенести засідання не погодився. Водночас безпосередньо перед початком розгляду запобіжного заходу по суті захист Мудрої та вона сама поскаржились суду на дії представників НАБУ і САП та звинуватили їх у порушенні презумпції її невинуватості. «Версію слідства подано не як підозри, а вже як встановлені факти вчинення злочинів», – наголосив один із адвокатів Мудрої Артем Крикун-Труш.

Феміда зрештою ці закиди відкинула і після перерви вищезгаданий прокурор Гречишкін розповів, що детективи НАБУ та САП понад пів року збирали докази і в результаті оголосили цілих одинадцять підозр, зокрема, й ексзаступниці голови ОП Мудрій. Слідчі, інкримінуючи їй одразу три статті ККУ просили суд взяти Мудру під арешт із альтернативою застави у 150 мільйонів гривень.

У якості обґрунтування необхідності саме такого жорсткого запобіжного заходу для колишньої високопосадовиці Офісу президента (ОП) прокурор почав зачитувати окремі цитати із цілого масиву діалогів між різними фігурантами цієї гучної справи. Зокрема розмови між Микитасем та Мудрою. З деяких звернень колишнього нардепа до на той момент заступниці керівника ОП, як то «котик», випливало: між ними встановлено дуже близькі стосунки.

В одному із епізодів розмов Мудра цікавилась у Микитася, чи можна перевезти до нього валізу з дорогоцінними прикрасами, на що той відповів: «Звісно, я тебе завжди чекаю». Власне таким чином прокурор Віталій Гречишкін намагався обґрунтувати підозру ексзаступниці голови ОП у частині ризиків можливого знищення Мудрою речових доказів. Представник САП також додав, що вона неодноразово отримувала на роботі (тобто на Банковій – Ред.) зауваження щодо носіння коштовних прикрас, мовляв, ті привертали до себе занадто багато уваги та були недоречними у воюючій країні. Також зауважив Гречишкін, Микитась, за даними слідства, спонсорував проживання доньки Мудрої у США.

Невдовзі після виступу сторони обвинувачення стало відомо про те, що двоє людей готові взяти Мудру на поруки. Першим поручителем виявився головний рабин Києва Йонатан Бін’ямін Маркович. Він наголосив, що добре знає Ірину Мудру, бо та часто приходила «в общину помолитись, щоб бути на зв’язку зі Всевишнім».

Другим поручителем став військовий Сергій Коваленко. У своєму спічі він зазначив, що знає Мудру ще з часів спільної роботи у банківській сфері і готовий брати ексзаступницю ОП на поруки, позаяк її робота зі створення Міжнародного трибуналу щодо путінської Росії «прямо впливає на ту роботу, яку сьогодні робить він як військовослужбовець».

Надалі у судову залу викликали свідка – викладача Інституту міжнародних відносин Захара Тропіна, який також особливу увагу звернув на «великий внесок» Мудрої у створення Міжнародного трибуналу, а також ратифікацію Римського статуту. За його словами, тільки завдяки роботі Ірини Мудрої вдалося зрушити з мертвої точки у обох окреслених процесах.

Натомість один з адвокатів -Артем Крикун-Труш, котрий загалом виступав понад три години і максимально сконцентрувався на критиці процесуальних дій представників НАБУ та САП, особливо акцентував на тому, що у Мудрої є восьмирічний річний син та хвора мати, яка щойно перенесла складну операцію, а отже під варту її брати не можна.

«Відвертість розмов з кимось моєї підзахисної ще не означає складу злочину, як і її поінформованість про чиїсь наміри. Це важливо, оскільки окремі звинувачення ґрунтуються виключно на словах Микитася, який говорить, що дав Мудрій 4 мільйони доларів, але під час обшуків у неї цих коштів не знайшли», - наголосив адвокат. Він також підкреслив: його підзахисна була лише об’єктом впливу і не могла мати спільного злочинного умислу «разом зі своїм маніпулятором», тобто Микитасем.

Сама Ірина Мудра у своєму виступі теж окремо торкнулась скандальної фігури екснардепа, 45-річного Микитася. Вона зазначила, що звикла бути сильною та не виносити особисті переживання на загал і саме тому «за її зовнішньою впевненістю і дисципліною інколи була людина, яка почувалась розбитою».

«Я прагнула довіряти і допомагати людям, які були поруч, і вірила словам про підтримку і близькість», - пояснила вона. При цьому додала, що уміння розбиратись у праві і людях - різні речі: «З першим я впоралась. Із другим, на жаль, ні».

232 епізоди, які лягли у основу її підозри, за словами Мудрої, «були записані через мікрофон однієї людини». «Ця людина була мені близькою, я їй довіряла, – зауважила Мудра, маючи на увазі Микитася та додала: - Він мене записував».

Ірина Мудра також категорично заперечила той факт, що начебто отримувала від нього у будь-який спосіб 4 мільйони доларів. «Не розумію, чому слова Микитася сприймаються на віру», -обурилася колишня заступниця керівника ОП, додавши, що у приватних розмовах люди можуть говорити емоційно та необережно, але це далеко не завжди означає намір вчинення протиправних дій.

Зрештою, зваживши аргументи сторін, які пролунали у судовій залі протягом трьох днів слухань, а також ігноруючи запевняння Мудрої, що вона не збирається нікуди тікати чи знищувати якісь докази у справі, головуючий Ігор Строгий такий вирішив відправити її у слідчий ізолятор (СІЗО) щонайменше на 60 діб. При цьому служитель Феміди значно зменшив розмір застави, під яку зможе вийти колишня чиновниця Банкової: тепер це не 150 мільйонів гривень, як просив прокурор САПу, а лише двадцять.

Тим не менше Ірина Мудра під час короткої розмови з журналістами зазначила, що таку суму самостійно сплатити не зможе, а відтак буде звертатись за допомогою до друзів та знайомих. Отже, наразі колишня державна службовиця перебуває у столичному СІЗО, в якому не далі як 21 серпня опинився ще один фігурант скандальної справи «Форест Гамп» - опальний колишній нардеп Микитась, котрому суд встановив заставу у 30 мільйонів гривень.