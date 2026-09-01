Маск заблокував Starlink для ударів по РФ

Гендиректор SpaceX Ілон Маск виступає проти того, щоб Україна використовувала супутниковий зв’язок Starlink для ударів по цілях у глибині Росії, повідомив The Kyiv Independent із посиланням на джерела. За словами одного зі співрозмовників видання, Маск не вважає, що використання Starlink для українських операцій на території РФ сприятиме завершенню війни. «Маск хоче угоди в цій війні, а не ескалації», — сказав він.

Ця інформація суперечить нещодавньому повідомленню Financial Times, за даними якого Маск нібито був готовий дозволити Україні використовувати дрони зі Starlink для ударів по російських цілях. Водночас остаточне рішення, як зазначало видання, мало залежати від політичного керівництва США та потребувати схвалення Білого дому.

Видання також повідомляє, що переговори Маска з колишнім міністром оборони України Михайлом Федоровим щодо цього питання завершилися без домовленості. Після них Маск нібито вирішив не дозволяти використання Starlink для таких операцій.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що через непорозуміння між українським Міноборони, Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом Київ помилково вважав, що дозвіл на використання Starlink над територією Росії вже отримано. Згодом з’ясувалося, що Маск такого дозволу не надавав.

Наразі Україна використовує дрони зі Starlink для ударів по російських цілях на окупованих територіях України. Водночас термінали Starlink не працюють над територією РФ.

Як повідомляло раніше ForUa, Маск заявляв ексміністру оборони Михайлу Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати системи Starlink за межами кордонів, однак він очікує на політичне рішення.