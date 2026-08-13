Конфлікт Польщі з Маском може створити проблеми і для України

Уряд Польщі пригрозив переглянути щорічні витрати на послуги Starlink після того, як Польщу виключили зі спільної європейської зони роумінгу компанії. Варшава вимагає від SpaceX забезпечити польським клієнтам такі самі умови, як і користувачам з інших європейських країн.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у соцмережі X, що Варшава може переглянути рішення щодо виплати Starlink близько $50 млн на рік, якщо компанія не змінить свою політику щодо польських користувачів. «Ілоне Маску, припини дискримінувати польських користувачів Starlink, інакше ми можемо переглянути рішення про виплату тобі $50 млн на рік за твої послуги», — написав Сікорський. Причиною суперечки стало рішення Starlink не включати Польщу до спільної європейської зони роумінгу, яка охоплює понад 30 країн. Серед них, зокрема, Німеччина, Чехія, Словаччина та Литва.

Згідно з інформацією на сайті Starlink, акаунти, зареєстровані в Польщі, призначені передусім для використання на території країни. Для користування послугою під час поїздок за кордон польським клієнтам можуть знадобитися інші тарифні плани або зміна країни реєстрації акаунта. Зокрема, тариф «Мандрівний 100 ГБ» передбачає використання в Польщі без міжнародного роумінгу. Водночас план «Мандрівний Безлімітний» дозволяє користуватися Starlink за межами Польщі до 30 днів у межах однієї поїздки.

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський також виступив із критикою політики компанії. За його словами, з 17 серпня польські користувачі Starlink Roam можуть опинитися у гіршому становищі порівняно з клієнтами з інших європейських країн. Серед можливих нововведень він назвав додаткові формальності, необхідність повідомляти про поїздки та перевірку документів.

Гавковський заявив, що звернувся до SpaceX із вимогою терміново забезпечити польським клієнтам рівні умови. Якщо причиною обмежень є місцеві регуляторні вимоги, міністр вимагає від компанії назвати конкретні нормативні акти, на яких вони ґрунтуються. «Польща — це не ринок другого сорту. Польські клієнти — це не клієнти другого сорту», — наголосив Гавковський.

Він також зазначив, що розвиток нових технологій дає глобальним компаніям значний вплив на те, як люди працюють, спілкуються, подорожують і користуються послугами. На його думку, держава має реагувати на випадки нерівного ставлення до споживачів та можливі порушення принципів чесної конкуренції. Тепер польська влада очікує від SpaceX пояснення причин зміни правил та відновлення рівних умов для користувачів Starlink.

Варто зазначити, що Польща з початку повномасштабної війни передала Україні понад 29 000 терміналів Starlink та продовжує фінансувати їхню роботу. За даними Мінцифри, супутниковий зв'язок допомагає зберігати доступ до інтернету лікарням, навчальним закладам, об'єктам критичної інфраструктури та регіонам поблизу лінії фронту, зокрема під час відключення електроенергії. Тому рішення Польщі щодо Starlink можуть безпосередньо позначитися на Україні не дуже сприятливо.

Як повідомляло раніше ForUa, у чотирьох областях України правоохоронці викрили учасників схеми, які за винагороду реєстрували та верифікували супутникові термінали Starlink для подальшого використання російськими військовими.