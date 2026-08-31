Маск готовий дозволити використовувати Starlink у РФ

Мільярдер Ілон Маск заявляв ексміністру оборони Михайлу Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати системи Starlink за межами кордонів, однак він очікує на політичне рішення, повідомляє Financial Times.

Маск раніше заявляв Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати дрони, оснащені системою Starlink, за межами її кордонів для ураження російських цілей. Однак, за словами джерел, Маск повідомив Україні, що це політичне рішення, яке має ухвалити Білий дім.

Федоров відмовився коментувати свої розмови з Маском.

Федоров заявив, що посилення Україною ударів на великі відстані проти Росії є найреальнішим шляхом до того, щоб змусити Путіна припинити війну, але для цього потрібні додаткові інвестиції в озброєння, яке використовується для таких ударів.