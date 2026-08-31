Єврокомісія переконуватиме країни ЄС передати Україні ракети Patriot

Україна постає перед скороченням запасів ракет для систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot. Єврокомісія може закликати країни, котрі мають значні запаси боєприпасів, передати їх Києву. Особлива увага може бути прикута до Іспанії та Греції. Питання планують обговорити у вівторок під час європейської зустрічі в Ірландії, повідомляє Euronews.

Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський заявив, що постачання ракет Patriot скоротилися, хоча удари Росії по Україні посилилися. За його словами, Києву потрібно близько 300 ракет-перехоплювачів, щоб пережити зиму.

Разом з тим, війна з Іраном змусила США активно витрачати власні запаси Patriot, скоротивши обсяг ракет, доступних союзникам, зокрема Україні, — саме в той момент, коли Києву вони стали особливо необхідними.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше заявляв, що Мадрид пообіцяв передати Україні п’ять ракет Patriot. Прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс повідомив, що Афіни “чинять опір тиску” щодо передачі однієї з шести своїх дивізіонів Patriot Києву. Заявивши, що ці системи необхідні для захисту грецького повітряного простору.

Один із дипломатів ЄС зазначив, що небажання Мадрида й Афін розлучатися з ракетами — не новина, але проблема стає дедалі гострішою, оскільки Зеленський нині активніше вимагає нових боєприпасів: Patriot для України став “головною темою літа”.

Європейські дипломати навіть розпочали переговори з Японією та Південною Кореєю, намагаючись переконати їх поділитися частиною своїх запасів.

Водночас у Брюсселі побоюються, що азійські країни також не висловлять готовності допомогти Україні — через можливе загострення відносин із Китаєм.

Один із дипломатів визнав, що проблема ракетних запасів України є “дуже серйозною”, але зустріч у вівторок має неформальний характер і тому навряд чи принесе відчутний результат.

Очікується, що головною темою обговорення стане ефективність власної європейської оборони.

За словами джерел, нині Київ розмірковує, чи не використати наступний транш із 90-мільярдного кредитного пакета ЄС для закупівлі протиракетних систем — або того самого Patriot, або його франко-італійського аналога SAMP/T NG.

Крім того, Єврокомісія нещодавно дала зелене світло оборонному пакету на 6,1 млрд євро, щоб забезпечити Україну системами протиповітряної та протиракетної оборони, ракетами, боєприпасами та радіолокаційними станціями.