Бельгія виступає проти використання заморожених активів РФ для підтримки України

Бельгія рішуче виступає проти використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це, як повідомляє Euractiv, заявив міністр оборони Тео Франкен в ефірі телеканалу VRT.

«Це не підлягає обговоренню, двері зачинені», – сказав Франкен.

Минулого тижня Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Європейську комісію дослідити нові способи залучення знерухомлених російських активів на суму близько 200 мільярдів євро для підтримки України.

Під час саміту ЄС у грудні прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заблокував ініціативу Німеччини та Європейської комісії щодо надання Україні «репараційного кредиту» на суму 210 мільярдів євро, стверджуючи, що це наразить Бельгію на ризик судових переслідувань з боку Росії. Більшість заморожених активів російського Центробанку зберігаються в депозитарії Euroclear у Бельгії.

«Наш прем'єр-міністр залишатиметься непохитним», – заявив Франкен.

Водночас він розкритикував країни Балтії, які є найпалкішими прихильниками репараційного кредиту, за небажання відмовитися від цієї ідеї.

«Їм також слід бути обережними і не порушувати постійно це питання, заганяючи нас у кут. Не вважаю це мудрим», – сказав Франкен, нагадавши, що Литва, Латвія та Естонія отримують значну підтримку від Бельгії.

Видання відзначає, що жорсткий тон Франкена дещо відрізняється від того, як цю тему раніше коментував міністр закордонних справ Бельгії Максім Прево. Глава МЗС залишив двері відкритими для обговорення використання заморожених активів за умови, що вся юридична відповідальність буде справедливо розподілена між країнами ЄС.

У цьому контексті в листі, в якому чотири країни-члени ЄС закликають повернутися до обговорення знарухомлених активів РФ, юридичні ризики було визнано. Було також зазначено, що жодна країна не повинна нести непропорційний тягар можливих юридичних наслідків.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ ЄС під час неформальної зустрічі у форматі Гімніх на початку вересня обговорять повернення до дискусії про шляхи використання заморожених у Європі російських активів в інтересах України.

Коаліція країн-членів ЄС закликає Європейську комісію відновити зусилля щодо використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України.

За словами глави МЗС України Андрія Сибіги, українська сторона вважає, що настав час активізувати роботу над юридичним механізмом використання заморожених російських активів для підтримки України.