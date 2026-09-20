В Україні 20 вересня прогнозують літнє тепло, без опадів

В Україні у неділю, 20 вересня, очікується мінлива хмарність, опади не прогнозуються, вночі 10-15°, вдень 21-26°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. На північному сході країни та в Черкаській області вночі та вранці місцями туман", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вітер буде переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

У Києві та області 20 вересня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 13-15°, вдень 23-25°; на Київщині вночі 10-15°, вдень 21-26°.