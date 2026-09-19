Хто втратив реактивні дрони? Незручні факти про роль радників та Міноборони

Сергій Бескрестнов "Флеш" розкритикував колишнього головкома Сирського за відсутність рішень щодо протидії Меш-модемам.

У цій історії є одна незручна деталь: Флеш, будучи радником Міністра оборони Федорова, сам особисто і неодноразово був присутній на випробуваннях нових засобів РЕБ, спрямованих на пошук ефективних способів протидії системам управління БПЛА з використанням MESH-NET мереж. Випробування проходили з березня до травня 2026 року, у цей період Міністром оборони був Федоров. Тоді гнівних постів на адресу колишнього шефа не було. Навпаки, Флеш констатував факт, що РЕБ демонструє ефективність, повідомляє "Картковий офіс".



Протягом січня–липня 2026 року Міністерство оборони не затвердило жодної нової технічної вимоги до засобів РЕБ, які подавалися Генеральним штабом та мали визначати вимоги щодо закупівлі нових систем відповідно до постанови Кабінету Міністрів. А у квітні 2026 року Міністерство оборони заблокувало виділення партнерами €300 млн на закупівлю нових коштів РЕБ у рамках Коаліції РЕБ. В обох випадках на посаді Міністра оборони був колишній шеф Флеша – Михайло Федоров.



Протягом весни – початку літа 2026 року було розгорнуто тисячі коштів РЕБ для протидії MESH-NET мережам. І вони ефективно працювали до кінця серпня. Після чого противник змінив тактику і почав застосовувати реактивні дрони, внаслідок чого ефективність наявних засобів РЕБ суттєво знизилася. Сама технологія керування дронами на основі MESH-NET не була змінена.



Тобто нову загрозу – реактивні дрони хтось просто вчасно не помітив.

Тут і постає питання самої ролі радника Міністра оборони. Якщо радник бачить проблему – його завдання вчасно попередити про неї та запропонувати рішення, а не постфактум пояснювати суспільству, хто винен. Особливо коли йдеться про РЕБ, де протистояння йде безперервно: противник змінює технології чи тактику – ми маємо оперативно виявляти нову загрозу та знаходити нові способи протидії.