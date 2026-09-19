Трамп оголосив про угоду щодо Гренландії та посилення військової ролі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати, Данія та Гренландія досягли домовлености щодо безпеки острова, яка, за його словами, надасть Вашингтону «постійний контроль» у цій сфері.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на заяви політиків.

«Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки уклали угоду з Королівством Данії та Гренландією, яка надає США постійний контроль над безпекою», – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами президента США, відтепер жоден противник Сполучених Штатів не зможе створювати військові бази, розміщувати військову присутність або здійснювати чутливі інвестиції в Гренландії без письмового дозволу Вашингтона.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала домовленість «чудовою для Гренландії, Королівства Данії та Сполучених Штатів». За її словами, угода визнаватиме суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія, а також право народу Гренландії на самовизначення.

«Ця угода зміцнює нашу спільну безпеку в Арктиці та Північноатлантичному регіоні, а отже, є чудовою також для НАТО та Європи», – заявила Фредеріксен.

Очільник уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен також привітав домовленість. Він заявив, що угода відповідає інтересам усіх сторін та посилить безпеку острова.

Водночас повний текст домовленості наразі не оприлюднений. За даними Reuters, угода передбачає розширення військової присутності США та закріплює за Вашингтоном постійні права на доступ, розміщення сил і польоти над Гренландією. Водночас конкретні умови, зокрема можливе будівництво нових американських баз, ще не деталізовані.

Підписати угоду планують наступного тижня в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН.

Гренландія є автономною територією у складі Королівства Данія. Упродовж 2026 року Трамп неодноразово заявляв про необхідність посилення американського контролю над островом, посилаючись на його стратегічне значення для національної безпеки США та загрозу з боку Росії й Китаю.

У липні Трамп знову заявив, що Гренландія має перебувати під контролем США. У відповідь Фредеріксен наголосила, що позиція Данії залишається незмінною, а Гренландія не продається та має право на самовизначення.

На початку року суперечка між Вашингтоном і Копенгагеном загострилася через заяви Трампа про можливість встановлення американського контролю над островом. Після переговорів за участю генерального секретаря НАТО Марка Рютте сторони почали працювати над довгостроковою домовленістю щодо безпеки в Арктиці.

Нинішня угода, за заявами Данії та Гренландії, має зберегти суверенітет Королівства Данія та право гренландців на самовизначення, водночас розширивши роль США у забезпеченні безпеки острова.