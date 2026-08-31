Якою буде погода у вересні, спрогнозували синоптики

Вересень є перехідним місяцем від літа до осені. У цей період поступово знижується температура повітря та послаблюється грозова активність. Український гідрометеорологічний центр оприлюднив кліматичну характеристику вересня та попередній прогноз на перший місяць осені 2026 року. За даними синоптиків, середня температура та кількість опадів у вересні очікуються близькими до кліматичної норми.

Не виключені й заморозки. За даними синоптиків, найчастіше вони фіксуються у другій та третій декадах вересня. Однак на початку місяця заморозки в повітрі також можливі — передусім у Карпатах, а місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Попередній прогноз УкрГМЦ свідчить, що середня місячна температура у вересні 2026 року очікується на рівні +11…+18 °C, що близько до кліматичної норми.

Місячна кількість опадів прогнозується в межах 37–76 мм на більшій частині території України та 74–106 мм у Карпатах. За оцінкою синоптиків, ці показники також перебуватимуть у межах норми.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.