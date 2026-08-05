У Веллінгтоні вперше за 15 років випав сніг

У столиці Нової Зеландії Веллінгтоні вперше за останні 15 років випав сніг через різке похолодання, спричинене антарктичними повітряними масами. Про це повідомляє The Guardian.

Снігопад став несподіванкою для жителів Веллінгтона, які скористалися нагодою покататися на лижах міськими вулицями.

У вівторок, 4 серпня, більшість регіонів країни зустріли морози, снігопади, град і сильний холодний вітер.

Холодна погода збереглася й у середу, 5 серпня. У трьох населених пунктах на півдні країни температура опустилася до -9°C.

Snow in Wellington New Zealand! First time since 2011. pic.twitter.com/o2Yc1B6YQC — Jerry K (@jerryin3d) August 4, 2026

Через негоду частину автомагістралей закрили.

У Данідіні, одному з найбільших міст Південного острова, студентів у вівторок відправили додому після сильного снігопаду.

У міжнародному аеропорту Крайстчерча один із літаків був змушений перервати посадку через сильний вітер і дощ.

Поліція повідомила про численні випадки з'їзду автомобілів з обледенілих доріг і закликала громадян утриматися від поїздок без нагальної потреби.

Тим часом енергетична компанія Transpower повідомила, що вранці в середу під час пікового навантаження зафіксувала рекордне споживання електроенергії. Компанія також попередила про можливий дефіцит електроенергії вранці у п'ятницю.