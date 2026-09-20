Тегеран передав Вашингтону умови для відновлення переговорів і завершення війни

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив, що його країна через катарських посередників передала США умови для завершення війни. Про це в інтерв’ю Al Jazeera Резаї сказав, що Тегеран очікує на відповідь Дональда Трампа.

«Ми залишаємося на зв’язку з посередником – Катаром, який передав Вашингтону наші умови з метою припинення війни. Ми очікуємо на відповідь президента Трампа», – зазначив представник режиму.

За його словами, Іран висунув три умови: припинення війни на всіх фронтах, розмороження іранських коштів та відмова від морської блокади.

«В інтересах Вашингтона прийняти ці умови. Погрози Трампа не дадуть жодних результатів. Ми готові до рішучої війни», – запевнив Резаї.

Можливість нового удару США по Ірану він назвав «дуже ймовірною» з огляду на військові оцінки Тегерана. Водночас наголосив, що його країна готова до такого розвитку подій.

За словами високопосадовця, після двох попередніх раундів бойових дій Іран змінив військове планування і тепер зосередився на військово-морських силах США в зоні від Перської до Оманської затоки та Аравійського моря.

При цьому він підкреслив, що в разі нового конфлікту масштабна відповідь Ірану охопить американські військові бази в регіоні, а також комерційні інтереси й компанії США, які тут працюють.

Стосовно ядерної програми Резаї повідомив, що Іран поки не виходитиме з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, хоча, за його словами, після ударів США та Ізраїлю має для цього підстави. Він наголосив, що дії Вашингтона «можуть підштовхнути Тегеран до виходу» з договору.

Секретар Вищої ради нацбезпеки також заперечив причетність Ірану до війни в Ємені, заявивши про готовність його країни виступити посередником між сторонами. Він відкинув припущення про можливе перекриття Іраном Баб-ель-Мандебської протоки для тиску на світові енергетичні ринки, запевнивши, що «це питання Ємену», пов’язане з діями руху хуситів.

Щодо Ормузької протоки Резаї зазначив, що Іран був «за крок» від оголошення угоди з Оманом, але її укладення відклали. За його словами, домовленість між двома країнами залишається готовою, однак перед її оприлюдненням може знадобитися схвалення інших країн регіону.

Як повідомляв ForUA, Трамп заявив, що має ухвалити важливе рішення – чи продовжувати масштабні бойові дії з Іраном.