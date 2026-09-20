Зеленського немає у графіку зустрічей Трампа на Генасамблеї ООН – ЗМІ

Президента України Володимира Зеленського наразі немає серед світових лідерів, із якими президент США Дональд Трамп планує двосторонні зустрічі під час візиту на Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку 21–22 вересня.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на постійного представника США при ООН Майка Волца.

22 вересня президент США виступить на Генасамблеї ООН, після чого проведе низку двосторонніх зустрічей. Серед них — переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїті та виконувачкою обов’язків президентки Венесуели Делсі Родрігес. Також Трамп зустрінеться з очільниками країн Ради співробітництва арабських держав Затоки та проведе прийом для лідерів країн — учасниць Генасамблеї.

У переліку двосторонніх переговорів, який озвучив Волц, Володимира Зеленського немає. Двоє українських високопосадовців повідомили «Суспільному», що станом на 19 вересня зустріч президентів не підтверджена.

Водночас Міністерство закордонних справ України заявило, що Київ і Вашингтон працюють над організацією зустрічі Зеленського і Трампа в межах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Раніше Зеленський говорив, що розраховує зустрітися з Трампом у 20-х числах вересня. Серед тем, які український президент хотів обговорити, він називав, зокрема, питання американських балістичних ракет для України.

За озвученим Волцом графіком, Дональд Трамп прибуде до Нью-Йорка вдень 21 вересня, а ввечері візьме участь у політичних заходах у Trump Tower.

У своїй промові американський президент планує говорити про зовнішню політику США, міжнародні конфлікти та мирні домовленості, над якими працює його адміністрація.

Також Трамп має намір порушити питання недопущення отримання Іраном ядерної зброї, розповісти про результати роботи своєї адміністрації за останній рік та згадати ситуацію у Західній півкулі й прогрес щодо 20-пунктового мирного плану для Гази.