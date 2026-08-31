Окупанти тиснуть одразу на кількох напрямках - ISW

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту. Найбільш активні бої тривають на Харківщині, поблизу Борової, на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, а також у районі Добропілля. Водночас на низці ділянок українські військові мають локальні успіхи, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Харківщина

На півночі Харківської області російські війська продовжували наступальні дії, однак підтвердженого просування 29 та 30 серпня не зафіксовано. Російське командування, за оцінкою аналітиків, прагне відтіснити українські сили від кордону та створити буферну зону вздовж межі з Бєлгородською областю. Ще однією метою може бути наближення до Харкова на відстань, з якої місто можна було б обстрілювати ствольною артилерією.

Російські підрозділи намагаються закріпитися в центральній частині Козачої Лопані та просуватися в напрямку Білого Колодязя. Також вони атакували в напрямку Великого Бурлука, проте підтверджених територіальних здобутків там не мали. Під час атак російські війська активно застосовували авіацію та керовані авіабомби, зокрема ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 і ФАБ-3000.

Куп'янський напрямок та Борова

Напруженою залишається ситуація поблизу річки Оскіл та Борової. Російські війська прагнуть форсувати Оскіл і розвинути наступ у західному напрямку — до східної частини Харківської області та півночі Донеччини. Водночас українські сили нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, що створює додатковий тиск на російські позиції.

Поблизу Борової російські військові використовують невеликі групи для інфільтрації. Українські захисники виявляють такі підрозділи та завдають по них ударів. Зі свого боку ЗСУ проводять локальні атаки поблизу лінії Рідкодуб — Нове, намагаючись розширити сіру зону та виявити слабкі місця російської оборони.

Лиман і Слов'янський напрямок

Українські військові мають локальний успіх і на Слов'янському напрямку. За геолокаційними кадрами, ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Новоселівки, що розташована на північний захід від Лимана.

Російські військові блогери також повідомляли про активізацію бойових дій поблизу Лимана після серії українських контратак. Водночас українська сторона повідомляє про накопичення російських військ і техніки для можливого посилення наступальних дій у напрямку Лимана.

Костянтинівка та Дружківка

Високою залишається інтенсивність бойових дій у районі Костянтинівки та Дружківки. Російські війська продовжують намагатися проникати до українських позицій невеликими групами. Українські військові виявляють такі групи та завдають по них ударів. Зокрема, ЗСУ уражали російські позиції в районі Довгої Балки на південь від Костянтинівки. Водночас геолокаційні матеріали не підтверджують, що російським силам вдалося остаточно закріпитися у Степанівці.

На цьому напрямку ISW також уперше зафіксував застосування операторів безпілотників російського батальйону ППО «Сирин».

Добропілля

Російські війська продовжують наступальні операції в районі Добропілля. Однак 29 та 30 серпня підтвердженого територіального просування окупантів не зафіксовано. Міністерство оборони Росії заявляло про захоплення Рубіжного на північний схід від Добропілля. Проте ISW зазначає, що ці заяви не мають достатнього підтвердження. Російські джерела також повідомляли про просування на південний захід від Кучерового Яру, однак незалежного підтвердження цим твердженням немає.

Покровський і Новопавлівський напрямки

На Покровському та Новопавлівському напрямках російські війська також продовжували атаки. Основна активність фіксувалася на північний схід від Новопавлівки, однак підтверджених успіхів російські підрозділи не мали.

Водночас українські військові завдали удару по командному пункту російських операторів безпілотників поблизу окупованого Чумацького — приблизно за 15 км від лінії фронту.

Ситуація на півдні

На Гуляйпільському напрямку російські війська також проводили наступальні операції, проте підтвердженого просування не зафіксовано. Водночас з'явилися ознаки можливої підготовки російської армії до майбутніх наступальних дій. За інформацією української сторони, росіяни переміщують інженерну техніку та інші ресурси з району Маріуполя в напрямку Гуляйполя.

Крім того, російські війська будують бетонні укріплення вздовж лінії Гуляйполе — Пологи. Це може свідчити про підготовку до подальших бойових дій у цьому районі.

Таким чином, за оцінкою ISW, російські війська продовжують тиснути на кількох напрямках одночасно, однак значних підтверджених територіальних здобутків за останні дні аналітики не зафіксували. Водночас українські сили проводять локальні контратаки та мають окремі просування, зокрема на Куп'янському та Слов'янському напрямках.

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