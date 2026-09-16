ЗСУ заявили про масштабне просування на Донеччині

Третій армійський корпус заявив про перші результати операції «Вівальді» на Донеччині. Українські військові повідомили про звільнення кількох населених пунктів, створення плацдарму для подальших дій та порушення логістики російських військ.

За даними корпусу, від російських військ зачистили Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру. Також військові повідомили про звільнення Середнього. Загальна площа території, про яку йдеться у повідомленні, становить близько 85 квадратних кілометрів. У корпусі порівняли її площу з територією Житомира та Чернігова.

Окремо військові розповіли про боротьбу з малими групами російських військових, які, за їхніми словами, намагалися діяти у сірій зоні, маскувалися під цивільних та коригували удари по українських позиціях. Для протидії таким групам створили об'єднаний штаб на тактичному рівні.

За інформацією Третього корпусу, українським військовим також вдалося порушити логістичні маршрути російських підрозділів. Через удари по постачанню, стверджують у корпусі, противник був змушений перемістити частину критично важливих логістичних елементів далі від лінії бойового зіткнення.

У корпусі також повідомили про втрати російської армії під час першого етапу операції. За їхніми даними, йдеться про понад 1,5 тисячі військових, більше 12 тисяч дронів, а також бронетехніку, артилерію, автомобілі та спеціальну техніку.

Водночас у Третьому армійському корпусі зазначили, що українські підрозділи продовжують утримувати оборону у своїй смузі відповідальності. Траса Харків — Слов'янськ, за заявою військових, залишається під контролем Сил оборони України.

Як повідомляло раніше ForUa, Третій армійський корпус проводить контрнаступ під Лиманом.